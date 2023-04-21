الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. وتحذر المسافرين في العيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وخلال فترات الليل.

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع في أول أيام عيد الفطر المبارك، أن تنخفض درجة الحرارة الصغرى لتصبح 15 درجة مئوية وتنشط الرياح خلال فترات الليل مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس لذلك يفضل أصحاب جاكت خفيف أو زيادة قطع الملابس قطعه أثناء الخروج ليلا وخاصه للأطفال تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

أما عن حالة البحرين اليوم الجمعة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسمح بكافة الأنشطة البحرية في البحر المتوسط وارتفاع الموج ١:٠.٥ متر.

حالة البحرين

أما حالة البحر الأحمر فتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ٣:٢.٥ متر.

تحذير من الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ماتنقشع.

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومرسى مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة.



دار الإفتاء تعلن الجمعة غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك



وكانت دار الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر شوال لعام 1444 من الهجرة، بعد غروب شمس الخميس، الموافق التاسع والعشرين من رمضان 1444 هجرية، 20 أبريل 2023.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه قد ثبت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 من الهجرة، ولذلك يكون الخميس هو المتمم لشهر رمضان ، وأن اليوم الجمعة هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.