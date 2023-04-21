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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة 29..وفاة ماجد المصري وأحمد العوضي يكتشف خدعة مهرة

صدى البلد

بدأت الحلقة الـ29 من مسلسل ضرب نار للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز بمشاجرة بين جابر الكوماندا ومهرة بعدما أخبرها بأن صفاء شقيقة زيدان والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري حضرت إليه في مكتبه وأعلمته بان مهرة لم تخبره بأمر ابنها التي أنجبتها منه خلال فترة محبسه.


يذهب زيدان إلى دكان معلمه (صبري عبد المنعم) بعد الخداع الذي طاله من أشقائه، ليحكي له ما حدث له، وأثناء حديثه، يتوفى زيدان بسبب صدمته، ثم تذهب مهرة إلى أحد الشيوخ لتعلم كيف تكفر عن ذنبها بتسمية حسن بغير والده.

ضرب نار .  موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

 

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» تدور أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.

الفنان ماجد المصري أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز ماجد المصري شركة سينرجي مسلسل ضرب نار

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