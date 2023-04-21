أوقاف البحر الأحمر: جهزنا 10 ساحات و212 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر

انتهت مديرية أوقاف البحر الأحمر، برئاسة الشيخ محمود الشيمى، من تحديد قائمة أسماء وأعداد المساجد والساحات التي سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، والتي تبلغ 212 مسجدا، و10 ساحات، منها مسجد الميناء بمنطقة السقالة، ومسجد الدهار الكبير.

إمام أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة صلاة عيد

وخصصت المديرية إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة، يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بكافة أنحاء المحافظة، وأكد على أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأضاف الشيمي ، أنه تم تخصيص 212 مسجدًا و10 ساحات، تشمل 110 مساجد في الغردقة و22 مسجدًا في رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و20 مسجدًا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم و14 مسجدًا في حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى 3 ساحات بغارب وساحة بسفاجا و4 بالقصير وساحة بحلايب وساحة بالشلاتين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد، مشيدًا بالجهد المبذول بالمساجد والذي بدأ من تهيئتها واستعدادها تطهيرا وتعقيما وتنظيفا وثقافيا ودعويا ومجتمعيا على وجه فاق المتوقع وأعاد للأذهان وللقلوب رونق المساجد وروحانياتها في هذا الشهر الذي جعلنا نستشعر بأن رمضان بالبحر الأحمر هذا العام في أبهى صوره.