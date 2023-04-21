سيدات طائرة الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بالدوري

توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري، عقب الفوز على فريق الزمالك في المباراة الثالثة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في البطولة التي أقيمت بنظام «best of 3».
وأقيمت المباراة على صالة 6 أكتوبر، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة.
وبدأ «سيدات طائرة الأهلي» المباراة بشكل هجومي، بعد أن دفع المدير الفني، حمدي الصافي، بالفريق الأساسي منذ البداية لحسم المباراة والتتويج بالبطولة.
شهد الشوط الأول منافسة قوية وندية من كلا الفريقين، قبل أن يحسمه «سيدات الأهلي» بنتيجة 25-22، بفضل تألق لاعبات الفريق في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.
واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني في ظل تعليمات الجهاز الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» بقيادة حمدي الصافي، مما ساعد في تقدم الفريق خاصة في النقاط الأخيرة، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 25-18.
بدأ الشوط الثالث بشكل قوي من كلا الفريقين، وشهد ندية وإثارة كبيرة، قبل أن ينتهي لصالح المنافس بنتيجة 25-21.
وذهبت المباراة إلى شوط رابع، بذل خلاله الفريق أداءً بدنيًّا كبيرًا، وفنيات مميزة، نجح الفريق في التفوق خلاله بنتيجة 25-21، ليتوج باللقب بعد مشوار حافل.