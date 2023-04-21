عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد كيتي.. عادت إلى قيد الحياة بعد 42 عاما

كيتي
كيتي

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة الاستعراضية كيتي ، والتى تعد واحدة من اشهر الراقصات اللاتي دخلن عالم التمثيل فى السينما المصرية . 

اسمها الكامل كيتي فوستاكي، ولدت بالإسكندرية لعائلة يونانية، ثم انتقلت الى القاهرة وعاشت فى  حي شبرا.

الراقصة كيتي 

درست كيتي الرقص والألعاب البهلوانية في مدرسة الرقص الكلاسيكي مع كلارا غوريلوفيتش محافظة في الإسكندرية ، كما تدربت  مدارس فى الرقص في سونيا إيفانوفا ونيكول في القاهرة، ودرست التمثيل في مدرسة الفنون التمثيلية للمخرج والممثل يوسف وهبي.

عملت كيتي لفترة مع بديعة مصابني،  كما عملت لمدة 10 سنوات في مسرح كازينو شهرزاد بالقاهرة .

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

إيمان العاصي: كل أبطال جعفر العمدة كان هدفهم النجاح

 ولعل أشهر أدوراها كان في فيلم "عفريتة إسماعيل يس" أمام الفنان الراحل إسماعيل يس، حيث لعبت في البطولة النسائية إمامه ، وتمكنت فى  في الفترة من 1948 إلى 1965، من تقديم ما يقرب من  67 عملًا فنيًا.

أختفت كيتي  فجأة، وكان آخر أفلامها هو العقل والمال عام 1965، وشاركها بطولته حسن فايق، توفيق الدقن، مديحه كامل.

وفي عام عام 1965 تركت مصر، بعد انتهاء صلاحية إقامتها، وسافرت إلى اليونان، وهناك عملت باسمها الحقيقي كيتي فوتساكي، وشاركت في أحد المسلسلات التلفزيونية اليونانية.


شاركت الراقصة كيتي خلال الفترة من 1966 الي 1980 في 6 أفلام يونانية، وذلك بعد أن غادرت مصر عام 1965 إلى اليونان.


هل مازالت كيتي على قيد الحياة ؟


قالت الفنانة نجوى فؤاد إن سبب اختفاء كيتي كان إصابتها بمرض السرطان، وتدهور حالتها النفسية بعد معرفتها بمرضها، ففضلت العزلة إلى أن توفيت.

الا ان فى السنوات الماضية قام عدد من الصحفيين المصريين بعمل تحقيق استيقاصي عن كيتي وتوصلوا الى انها مازالت على قيد الحياة وتعيش فى اليونان  وانها ليست مصابة بمرض السرطان ، الا انه لم تظهر ليتم تاكيد تلك الرواية بشكل جازم .

 

كيتي الراقصة كيتي السينما المصرية الفنانة نجوى فؤاد نجوى فؤاد يوسف وهبي الاسكندرية اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

تحذير عاجل|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات الأولى من أول أيام العيد

عدد تكبيرات العيد وهل فرض أم سنة.. اعرف كيفية صلاة عيد الفطر وسننه

تعليق مثير من أحمد موسى على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

بيان عاجل من البرهان بشأن تطورات الأوضاع في السودان

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. وتحذر المسافرين في العيد

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة .. صيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2023

ترشيحاتنا

السيسي يصافح أبناء الشهداء أثناء صلاة العيد

بحضور الرئيس السيسي| خطيب عيد الفطر: اجعلوا الخير لكل من آمن وأنكر

نلبس إيه أول أيام العيد؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من هذا الأمر اليوم

الرئيس السيسي يصطحب أبناء الشهداء عقب انتهاء صلاة عيد الفطر.. فيديو

السعودية .. ضيوف الرحمن يؤدون صلاة عيد الفطر | شاهد

الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير طنطاوي بعد أداء صلاة عيد الفطر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول الكحك والبسكويت إذا كنت مصابا بهذه الأمراض.. فهل أنت منهم؟

احترس.. تناول هذا المشروب يصيبك بسرطان الأمعاء بنسبة 7%

بسبب "ميسي".. هل يتم ترحيل "رونالدو" من السعودية بعد الحركة المشينة؟

ما الفرق بين الشاي الأخضر والأحمر ؟ .. فوائد مذهلة

فيديو

قطع الإنترنت والكهرباء.. العالم في انتظار بركان شمسي خلال ساعات

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ