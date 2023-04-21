ختام مباريات كرة القدم للدورة الرمضانية لنقابة المهندسين بالإسكندرية

اختتمت مباريات الدورة الرمضانية لكرة القدم في الموسم الثاني لنقابة المهندسين بالإسكندرية بحضور الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة والكابتن أحمد الكاس نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق والكابتن احمد السويسى نجم الأوليمبي.

وفاز فى الدورة الرمضانية فريق البرازيلي على نظيره أبناء الشاطبي وتم تكريم الفريق الفائز وتسليمه كأس البطولة بالإضافة إلى تكريم هداف البطولة وافضل حارس مرمى وافضل لاعب في المباراة.

وحضر المباراة النهائية الدكتور مصطفى الحضرى والمهندس محمد فتح الباب والمهندس وليد ماضي والمهندس أحمد محمود والمهندس محمد قبيصى والمهندس محمد سعيد والدكتورة هبة المغربي أعضاء مجلس النقابة.

وأشاد الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بتنظيم الفعالية والجهد المشترك بين لجان النقابة لإخراجها بشكل مميز ويليق بالمهندسين.

وقدم التهنئة للفرق الفائزة في البطولة بالأنشطة المختلفة متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز بالأنشطة الرياضية.

وأشاد الكابتن أحمد الكاس نجم منتخب مصر السابق، بتنظيم البطولة ومشاركة شباب المهندسين وتميزهم في كرة القدم وأداءهم المميز خلال المباريات ، متمنيًا التوفيق لشباب المهندسين والاستمرار في تنظيم الدورة الرمضانية التي حققت نجاح كبير للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن الدورة الرمضانية لمهندسي الإسكندرية تم تنظيمها بالتعاون مع لجنة النشاط الرياضي ولجنة الشباب في نقابة المهندسين بالإسكندرية التي تقام للعام الثاني على التوالي ويشارك فيها ٢٣٣ مشارك وشملت أنشطة رياضية مختلفة ومتنوعة بالتعاون بين لجنتي الشباب في نقابة المهندسين ولجنة النشاط الرياضي في نادى المهندسين.