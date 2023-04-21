استعاد توازنه عقب خماسية صن داونز... بركات يتغزل في كولر

أكد محمد بركات أن الأهلي استعاد توازنه بشكل رائع بعد الخسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أعاد التوازن للفريق بهدوء وبدون أي أزمات بعد الخسارة بخماسية أمام صن داونز.
وأشار إلى أن الأهلي يعيش حالة فنية رائعة واستطاع أن يحصد لقب كأس مصر على حساب بيراميدز موضحاً أن لاعبي الأهلي أغلبهم في حالة فنية مميزة.
وأكد أن جمهور الأهلي يصنع الفارق بدعمه المستمر في مباريات الفريق الأحمر موضحاً أن الجماهير لعبت دوراً كبيراً في تأهل الفريق أمام الهلال السوداني.