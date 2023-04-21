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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعاد توازنه عقب خماسية صن داونز... بركات يتغزل في كولر

صدى البلد

 

أكد محمد بركات أن الأهلي استعاد توازنه بشكل رائع بعد الخسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أعاد التوازن للفريق بهدوء وبدون أي أزمات بعد الخسارة بخماسية أمام صن داونز.


وأشار إلى أن الأهلي يعيش حالة فنية رائعة واستطاع أن يحصد لقب كأس مصر على حساب بيراميدز موضحاً أن لاعبي الأهلي أغلبهم في حالة فنية مميزة.


وأكد أن جمهور الأهلي يصنع الفارق بدعمه المستمر في مباريات الفريق الأحمر موضحاً أن الجماهير لعبت دوراً كبيراً في تأهل الفريق أمام الهلال السوداني.

الهلال السوداني صن داونز محمد بركات السودان الريمونتادا الهلال

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