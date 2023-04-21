وكيل صحة الفيوم يقدم هدايا العيد للأيتام ويزور المصابين بالمستشفى العام

أجرى الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، زيارة مصابي حوادث الطرق، ومرضي الحروق، والعظام، والجراحة، المحجوزين بمستشفى الفيوم العام، للاطمئنان علي صحتهم وتهنئتهم وذويهم، بعيد الفطر المبارك، ومنحهم العيديات، والهدايا العينية، وسط فرحة عارمة انتابت كافة الحضور.

وعقب ذلك قام وكيل وزارة الصحة، ومدير إدارة الجمعيات، بزيارة الأطفال الأيتام بدار عائشة حسانين، وذلك لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر، ومنحهم الهدايا والعيديات لإسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.

ومن جهته قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية للأطفال الأيتام، وكافة المرضي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل.

f741f7bd-1d14-499f-8deb-4eec045e0829

5dd24337-caad-41b7-974a-5a2130b97697

a96ef0aa-371a-4d66-83e4-10c4a583fe83