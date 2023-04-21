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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الفيوم يقدم هدايا العيد للأيتام ويزور المصابين بالمستشفى العام

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة أثناء زيارته لمرضى مستشفى الفيوم العام

أجرى الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، زيارة مصابي حوادث الطرق، ومرضي الحروق، والعظام، والجراحة، المحجوزين بمستشفى الفيوم العام، للاطمئنان علي صحتهم وتهنئتهم وذويهم، بعيد الفطر المبارك، ومنحهم العيديات، والهدايا العينية، وسط فرحة عارمة انتابت كافة الحضور.

وعقب ذلك قام وكيل وزارة الصحة، ومدير إدارة الجمعيات، بزيارة الأطفال الأيتام بدار عائشة حسانين، وذلك لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر، ومنحهم الهدايا والعيديات لإسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.

ومن جهته قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية للأطفال الأيتام، وكافة المرضي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل.

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم عيد الفطر المبارك ادارة الجمعيات وزارة الصحة

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