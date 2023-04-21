بعد تسريبها .. بيان عاجل من روسيا بشأن خطة تدمير الغرب

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إنها حصلت على وثائق روسية سرية توضح بالتفصيل خطة للجمع بين الأحزاب السياسية المناهضة للمؤسسة في ألمانيا في محاولة لبث الفتنة في الغرب وتدميره.

ورد الكرملين بأنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن الوثائق الروسية المزعومة، التي يرجع تاريخها إلى حد كبير في الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الماضي، حصل عليها جهاز مخابرات أوروبي مجهول، ولم تشرح كيف تم الوصول إليها، لكنها أجرت أيضًا مقابلات مع بعض السياسيين الألمان من أجل القصة.

وأوضحت أن “خطة موسكو كانت جزءًا من جبهة خفية في حرب روسيا ضد أوكرانيا ومحاولة لتقويض الوحدة الغربية”.

وقال مسؤول أمني ألماني مجهول للصحيفة إن الاتحاد السوفييتي استخدم المشاعر المناهضة للحرب بالطريقة نفسها.

ووصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الخطة الروسية المزعومة بأنها “مزيفة بنسبة 100٪”.

وقال لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: “لم نتدخل من قبل، والآن ليس لدينا وقت لهذا”.