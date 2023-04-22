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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار العيد.. خصم 22% على موبايل نوكيا G21

Nokia G21
Nokia G21

بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية، التي تتميز بالأسعار المرتفعة ومع ذلك يعبر الشراء في المواسم صفقة رابحة، تحصل على نفس المنتج بخصم كبير.

يقدم موقع أمازون مصر خصم كبير يصل إلى 22% على سعر موبايل  Nokia G21  إصدار الذاكرة وسعة التخزين 4 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم، وأصبح معروض للبيع بـ 4,499 جنيه فقط بعد أن كان سعره الأصلي 5770 جنيه مصري، في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" تفاصيل الجهاز.

Nokia G21

مواصفات Nokia G21

يأتي مع شاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، بدقة وضوح 720x1600 بيكسل وكثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث شاشة 90 هرتز، ودرجة سطوع قياسية 400 شمعة لكل متر مربع، نسبة الشاشة إلى الهيكل 81.6%.

يتم تشغيل هاتف  نوكيا  بواسطة وحدة معالجة مركزية من Unisoc T606 دقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أعلى 1.6 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Mali-G57 MP1 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 3 أو 4 أو 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

نوكيا

يحزم هاتف  نوكيا  بطارية لا يمكن إزالتها سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة تدعن الشحن بقدرة 18 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 11 قابل للترقية إلى 13.

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بالنسبة للتصوير، نجد وحدة كاميرا ثلاثية في الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.

يأتي هاتف نوكيا مع مستشعر بصمات الأصابع والتقارب والتسارع كما أنه داعم لشبكات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبولتوث 5.0, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO.

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