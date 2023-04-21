مسلسل جعفر العمدة الحلقة الأخيرة .. القبض على دلال بتهمة قتل بلال شامة

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل جعفر العمدة العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

قامت دلال بالذهاب الي سيف ولكنها وجدت هناك صفصف ووالدته.

وأخبرت صفصف ؛ ابنها محمد رمضان ان دلال قد اتت الي هناك ولكنه يخبرها انها وراء كل هذة المشاكل .

في الوقت الذي قام جعفر العمدة بالابلاغ عن دلال والقبض عليها بتهمة قتل بلال شامة .



جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.



وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”.