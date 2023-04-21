الدوري الإنجليزي.. أرسنال يقلص الفارق أمام ساوثهامبتون بهدف مارتينيلي

قلص فريق أرسنال الفارق أمام ساوثهامبتون بعدما سجل الهدف الأول لتصبح النتيجة 2-1، في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة ٣٢ من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق كارلوس ألكارز في الدقيقة 1.

ثم أضاف والكوت الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وقلص مارتينيلي الفارق لأرسنال بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 20.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت - هولدنج - جابرييل - زينتشينكو.

خط الوسط: أوديجارد - بارتي - فييرا.

خط الهجوم: ساكا - جيسوس - مارتينلي.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٧٤ نقطة، بفارق ٤ نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف مع وجود مباراة أكثر منه، بينما يأتي فريق ساوثهامبتون في المركز ٢٠ برصيد ٢٣ نقطة