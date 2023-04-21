أول يوم العيد.. تعرف على سعر الذهب بختام التعاملات

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، اليوم الجمعة، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2777 شراء 2800 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2546 شراء 2567 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2430 شراء 2450 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2083 شراء 2100 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1620 شراء 1633 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1389 شراء 1400 جنيه

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.