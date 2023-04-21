أول يوم العيد.. تعرف على سعر الذهب بختام التعاملات

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، اليوم الجمعة، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2777 شراء 2800 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2546 شراء 2567 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2430 شراء 2450 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2083 شراء 2100 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1620 شراء 1633 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1389 شراء 1400 جنيه
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.