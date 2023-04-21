عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أول يوم العيد.. تعرف على سعر الذهب بختام التعاملات

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، اليوم الجمعة، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع  2777 شراء 2800 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع  2546 شراء 2567 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2430 شراء 2450 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2083 شراء 2100 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1620 شراء 1633 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1389 شراء 1400 جنيه

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

أخبار الأهلي | مفاجأة فى عقوبة كهربا .. ورئيس الرجاء يستنجد بجماهيره

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

موضوعات متعلقة

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 20-4-2023

سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

"قانون إنهاء الاستعمار".. مرسوم عاجل من زيلينسكي ضد روسيا

خصومات العيد.. وفر 4 آلاف جنيه واشتري موبايل سامسونج Galaxy A73 5G

يا فرحة ضحايا العلامة الزرقاء| حكاية 4 دقائق انتهت بانفجار صاروخ إيلون ماسك وخسارته 13 مليار دولار

لمرضى السكر .. 8 نصائح عند تناول الكحك فى عيد الفطر

شبابية أوتوماتيك.. اركب هوندا سيفيك بأفضل سعر للمستعمل

بسبب الزلازل.. تحذير عاجل من ثوران بركان نيفادو ديل رويز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة بسكويت اللوز  فى دقائق

بإطلالة ملفتة.. نجلاء بدر تهنئ الجمهور بعيد الفطر

المحافظة على صحة العظام.. فوائد خارقة لتناول الفول الحراتى

فوق الركبة .. بسنت شوقى تثير الجدل في احتفالها بـ عيد الفطر

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ