مسئولون صينيون: واشنطن لا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا

قال مسؤولون صينيون اليوم، إن واشنطن لا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأعلن قصر الإليزيه في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقدان أن الصين يجب أن تلعب دورًا في المساعدة على حل الصراع في أوكرانيا. حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأضاف لنظيره الأمريكي، أنه يتعين على الصين اتباع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والمساعدة في اتخاذ القرار ولعب دورًا هاما في حل النزاعات الدولية".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض عن 325 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وقال البنتاجون في بيان، “أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن مساعدة أمنية مهمة جديدة لأوكرانيا قيمتها الإجمالية حوالي 325 مليون دولار”. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

كما أصدر موقع البيت الأبيض الأمريكي عبر الإنترنت أمرًا من الرئيس الأمريكي بايدن يعهد إلى وزير الخارجية بلينكين بتحويل الأموال.