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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

طرق صرف المعاش من المحافظ الإلكترونية في دقائق | تيسيرات لفاقدي الفيزا

صدى البلد

يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات عن طرق الحصول على المعاش بعيدا عن التزاحم على ماكينات الصراف الالي atm ومكاتب البريد والبنوك حيث تعددت طرق صرف المعاشات، حيث أن هناك عدة طرق تمكن أصحاب المعاشات من صرف المعاش كل شهر وهى كالتالي:- 

١-  صرف المعاش  من خلال ماكينات الصرافة الآلي لجميع البنوك ومكاتب البريد.

٢- صرف  المعاش من خلال منافذ شركة فوري.

٣- من خلال استخدامات المحافظ الإلكترونية لصرف المعاش.

٤- يسمح بتحويل المعاش على المحافظ الإلكترونية للهواتف الذكية ويمكن استخدامها كالاتي:-

  • إجراء عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.
  • استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات، مثل "السحب النقدي والتحويل".
  • سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة

 

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التى سيتخذها المواطن ، أنه حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السرى يتم اتخاذ عدد من الإجراءات، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، موضحة  عبر موقعها الإلكتروني أنه لا بدّ من القيام بـ 3 إجراءات لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال الآتى:

  • يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدورى المستحق على الحساب الجارى إذا رغب القائم بالصرف صرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.
  • يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدورى على بطاقة ميزة فى حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.
  • يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الإتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

كما أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، حيث يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

من جانب أخر  يترقب الكثير من أصحاب المعاشات، موعد صرف معاش شهر مايو 2023 حيث يتم الصرف بداية الشهر وذلك للمستحقين من   أصحاب المعاشات وأسرهم .

و تواصل وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف معاش شهر ابريل بالزيادة الجديدة الـ 15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات ،وتستمر عملية صرف معاش شهر ابريل من فروع بنك ناصر ومماتب البريظ ومامينات الصراف الالية atm  لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة للصرف .

وتواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، متابعة صرف معاشات أبريل 2023، لأصحاب المعاشات والمستحقين وأسرهم  متضمنة الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجه الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من شهر أبريل الجاري، والتي يجرى صرفها عبر ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى  فروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد المنتشرة في المحافظات ومنافذ شركة فوري.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فى وقت سابق  تفاصيل الزيادة الجديدة، حيث بلغ الحد الأدنى 170 جنيها، والحد الأقصى  1635 جنيها، كما  أن عدد المستفيدين من تلك الزيادة يصل إلى حوالي 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية بلغت نحو 55 مليار جنيه سنويًا، وشهدت عمليات صرف معاش شهر أبريل ٢٠٢٣، انتظام فى عمليات الصرف، هذا بالإضافة الى تقديم كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات منذ بداية صرف المعاشات ١ ابريل وحتى الآن، حيث وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إدارة البنك بالاستمرار فى تغذية ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك فى جميع الفروع بمختلف المحافظات، وذلك لتسهيل صرف معاش شهر أبريل بالزيادة الجديدة ال  15 %، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات.

 

صرف المعاشات صرف المعاش المعاش الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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