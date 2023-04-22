نصائح لتناول الفسيخ والرنجة بأمان .. وأكثر من هذه الخضراوات الخضراوات

يتلهف بعض الأشخاص على تناول الفسيخ والرنجة فى العيد، فهي عادة جميع المصريين يقبلون على تناولة ولكن يظل البعض يتخوف من تناولهما، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك نصائح لتناول الفسيخ والرنجة بأمان ولكن مع عدم الأفراط فى تناولهم .

نصح الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، بتناول كمية بسيطة وهي شريحة أو شريحتين على الأقل من الفسيخ والرنجة فى العيد مع الحرص على النظافة الشخصية والحفاظ على غسل الأيدي جيدا قبل التناول، والتأكد من نظافة الأدوات المستخدمة.

وقال استشاري التغذية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، أنه من الأفضل الابتعاد عن تناول الفسيخ والرنجة فى العيد، وذلك من أجل عدم التعرض للميكروبات والفيروسات خاصة في ظل انتشار كورونا.

نصائح لتناول الفسيخ والرنجة بأمان خلال أيام العيد

وقدم "شمس " عددا من النصائح الواجب اتباعها عند تناول الفسيخ والرنجة:

- تجنب تناول كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة بكميات كبيرة.

- اختيار الأنواع الجيدة للفسيخ من مصادر موثوق بها.

- الحرص على اختيار أنواع الفسيخ التي تحتوي على القليل من الملح.

- تجنب شراء الفسيخ الفاسد وهو يكون على هيئة تآكل العينين أو ذات الأنسجة المتفتحة أو الخدوش أو أنسجة بارزة للخارج، لذلك يجب التأكد من تماسك السمكة.

- التحقق من رائحة الفسيخ وعدم شراء الفسيخ ذات الرائحة النفاذة، حيث يعتقد البعض أن الفسيخ ذات الرائحة القوية دليل على جودته، ولكن على العكس الفسيخ الجيد لا يكون له رائحة نفاذة.

- ضرورة إضافة عصير الليمون على الفسيخ والرنجة عند التناول للتقليل من الميكروبات الضارة.

- الاكثار من تناول الخضراوات الورقية الطازجة كالبقدونس والجرجير والخس والفجل.

-ضرورة تناول البصل الأخضر.

- غسل الفسيخ بالقليل من الخل للتقليل من نسبة الملوحة.

- ضرورة اختيار الرنجة أيضا من مصادر موثوق بها وعدم شرائها من البائعة الجائلين.

-الحرص على اختيار أسماك الرنجة التي تحتوي على القليل من الملح.

- يمكن تعريض الرنجة للنار قليلا، للتقليل من الميكروبات.