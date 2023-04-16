تحذيرات من الصحة المصرية والعالمية|استشاري تغذية: اتبعوا هذه النصائح عند تناول الفسيخ

مع اقتراب موعد شم النسيم غدا الإثنين المقبل، اعتاد الأغلبية على تناول الفسيخ والرنجة كونهما من طقوس الاحتفال بشم النسيم، وهذا يعتبر من العادة السنوية التي يجتمع حول الأصدقاء والعائلة والأحباب، حتى وإن تزامنت مع شهر رمضان الكريم.

فى إطار هذا حذر الدكتور عبد الرحمن شمش خبير التغذية، من الإفراط في تناول الفسيخ الرنجة ، خاصة في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا، ونصح بتناول كمية بسيطة وهي شريحة أو شريحتين على الأقل مع الحرص على النظافة الشخصية والحفاظ على غسل الأيدي جيدا قبل التناول، والتأكد من نظافة الأدوات المستخدمة.

وأوضح استشاري التغذية لـ"صدى البلد "، أنه من الأفضل الابتعاد عن تناول الفسيخ والرنجة، وذلك من أجل عدم التعرض للميكروبات والفيروسات خاصة في ظل انتشار كورونا.

ووجّه "شمس " عددا من النصائح الواجب اتباعها عند تناول الفسيخ والرنجة:

- تجنب تناول كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة بكميات كبيرة.

- اختيار الأنواع الجيدة للفسيخ من مصادر موثوق بها.

- الحرص على اختيار أنواع الفسيخ التي تحتوي على القليل من الملح.

- تجنب شراء الفسيخ الفاسد وهو يكون على هيئة تآكل العينين أو ذات الأنسجة المتفتحة أو الخدوش أو أنسجة بارزة للخارج، لذلك يجب التأكد من تماسك السمكة.

- التحقق من رائحة الفسيخ وعدم شراء الفسيخ ذات الرائحة النفاذة، حيث يعتقد البعض أن الفسيخ ذات الرائحة القوية دليل على جودته، ولكن على العكس الفسيخ الجيد لا يكون له رائحة نفاذة.

- ضرورة إضافة عصير الليمون على الفسيخ والرنجة عند التناول للتقليل من الميكروبات الضارة.

- الاكثار من تناول الخضراوات الورقية الطازجة كالبقدونس والجرجير والخس والفجل.

-ضرورة تناول البصل الأخضر.

- غسل الفسيخ بالقليل من الخل للتقليل من نسبة الملوحة.

- ضرورة اختيار الرنجة أيضا من مصادر موثوق بها وعدم شرائها من البائعة الجائلين.

-الحرص على اختيار أسماك الرنجة التي تحتوي على القليل من الملح.

- يمكن تعريض الرنجة للنار قليلا، للتقليل من الميكروبات.

"الصحة العالمية" تحذر



وحذر أيضا الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، المواطنين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال جبور إن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى.

"الصحة المصرية: تشدد على هذه الإرشادات



وقدمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح والإرشادات الوقائية للموطنين بالتزامن مع موسم شم النسيم، في إطار حرص الوزارة على اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية المواطنين:

- ضرورة عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة، من المحال المعروفة والتي تخضع للرقابة وتجنب شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل مع اخذ التدابير.

- عند شراء الأسماك يمكن ملاحظة ان تكون لحومها متماسكة وترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها، وقشورها لامعة متماسكة التحقق من أن لحمها لا تُنتزع بسهولة، وعيونها بارزة تتميز باللمعان، وذات خياشيم حمراء تميل إلى اللون الوردي.

- ضرورة عدم شراء الأسماك منتفخة البطن أو التي تنبعث منها رائحة كريهة.

- عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى 17% من وزن هذه الأسماك، لتسبب أضرارًا شديدة خاصةً للذين يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال.

- حذرت وزارة الصحة عدة مرات من تناول "سمك الفسيخ" لأنه يمثل خطورة على صحة المواطنين، وذلك لطريقة تحضيره فهذه الطريقة تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة وهذه السموم تعمل بدورها لتسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان ليسبب الأضرار على الجسم ككل.