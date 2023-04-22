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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للسفريات العيد.. سعر تويوتا روميون الجديد في مصر

تويوتا روميون موديل
تويوتا روميون موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا في مصر عن زيادات أسعار طراز روميون موديل 2023 خلال بداية شهر أبريل الحالى .

تويوتا روميون موديل 2023

أوضح وكيل تويوتا ، أن السيارة روميون موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات MPV ذات الـ 7 مقاعد داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها من 10 ألف جنيه الى 50 الف جنيه .

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وتاتى السيارة تويوتا روميون موديل 2023، بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

تويوتا روميون موديل 2023

يبلغ متوسط استهلاك السيارة تويوتا روميون موديل 2023، من الوقود نحو 10.5 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتاتى وسائل الأمن والسلامة للسيارة تويوتا روميون موديل 2023 ، بـ 2 وسادة هوائية ، فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع إلكتروني للفرامل EBD ، عجلة القيادة كهربائية ، حساسات ركن خلفية ، نظام إيموبليزر ضد السرقة ، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX .

تويوتا روميون موديل 2023

وتضم السيارة تويوتا روميون موديل 2023، زر تشغيل السيارة بدون مفتاح ، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح ، قفل مركزي ، زجاج كهربائي ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، تكييف هواء مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية ، إمكانية طي المقاعد الخلفية ، مسند يد خلفي ، لوحة عدادات رقمية ، شاشة وسائط 7 بوصة .

 

وتحتوى السيارة تويوتا روميون موديل 2023، على مصابيح ضباب أمامية ، مصابيح خلفية خلفية هالوجين ، إضاءة نهارية LED ، مرايات جانبية كهربائية ، جنوط 15 بوصة ، وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية ، بلوتوث ، مدخل USB ، التحكم في الراديو عبر عجلة القيادة ، مدخل AUX .

تويوتا روميون موديل 2023

اما سعر السيارة تويوتا روميون موديل 2023 :

- الفئة الأولى Active بسعر 575 ألف جنيه بدلا من 525 ألف جنيه.

- الفئة الثانية Smart بسعر 575 ألف جنيه بدلا من 565 ألف جنيه.

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