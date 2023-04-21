عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للسفر خلال العيد.. 5 سيارات عائلية 2023 في مصر

للسفر فى العيد ..
للسفر فى العيد .. 5 سيارات عائلية 2023 فى مصر

حل علينا أول أيام عيد الفطر المبارك، وتأتى معه الرحلات والسفر إلى أماكن بعيدة للتنزه خلال أيامه المباركة، وتكون فرصة كبيرة لإعادة لم العائلات سويا والتجمعات الأسرية.

 

ومع هذه التجمعات الأسرية والرحلات الطويلة، تحتاج هذه الأسر إلى سيارات عائلية لاستيعاب الأفراد بالكامل، وتوجد داخل السوق المحلى المصرى تشكيلة كبيرة من هذه الفئة العائلية بشكل مميز .

txt

أسعار جديدة للسيارة إيجل برو

txt

BMW  تعلن عن أسعار X1 فى مصر

وخلال السطول التالية سنتعرف على 5 سيارات عائلية موديل 2023 .

 

1 – تويوتا راش 

تويوتا راش 

تحمل السيارة تويوتا راش موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، و 136 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية جر امامي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 160 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

اما عن أسعار السيارة تويوتا راش

- أوتوماتيك / F/O 2022 بسعر 440,000 جنيه 

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 470,000 جنيه    

- أوتوماتيك / F/O 2023 بسعر 520,000 جنيه 

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 550,000 جنيه

 

2 – ميتسوبيشي اكسباندر 

ميتسوبيشي اكسباندر 

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 على عدد 7 مقاعد، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5 لترات لكل 100 كيلومتر، بينما تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي 4 سلندر، يستطيع ضخ 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية الأداء.

أما عن أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بسعر 480,000 جنيه      

- أوتوماتيك / HL 2022 بسعر 505,000 جنيه   

- أوتوماتيك / MIDLINE 2023 بسعر 760,000 جنيه      

- أوتوماتيك / HL 2023 بسعر 800,000 جنيه

 

3 – ام جي HS 

ام جي HS

تتمتع السيارة إم جي HS موديل 2022 بمقصورة داخلية رحبة، مع مساحة تخزين للحقيبة الخلفية تسع لـ 463 لتر، بينما دعمت السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، متصل بناقل حركة من 7 سرعات، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 9.6 ثانية.

اما عن اسعار السيارة ام جى HS

- أوتوماتيك / LUXURY BLACK INTERIOR 2022 بسعر 999,990 جنيه     

- أوتوماتيك / LUXURY BROWN INTERIOR 2022 بسعر 1,009,990 جنيه           

- أوتوماتيك / LFC EDITION 2022 بسعر 1,039,990 جنيه

 

4 – جاك JS4

ام جي HS

تعتمد السيارة جاك JS4 موديل 2022 على ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء، يعمل مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 147 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2620 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4410 مم، ومساحة تخزين تسع لـ 520 لتر.

اما عن اسعار السيارة جاك JS4

- أوتوماتيك / DELUXE 2022 بسعر 709,900 جنيه       

- أوتوماتيك / UTLIMATE 2022 بسعر 759,900 جنيه

 

5 – جيتور X95

جيتور X95

 تضم السيارة جيتور X95 موديل 2022 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه ضخ 196 حصانا، و 290 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة DSG من 7 سرعات أوتوماتيكية الأداء، مع طول كلي بلغ 4875 مم، وبعرض يبلغ 1925 مم، و 1780 مم للارتفاع.

أما عن أسعار السيارة جيتور X95

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2022 بسعر 649,900 جنيه           

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 669,900 جنيه 

عيد الفطر المبارك سيارات عائلية ميتسوبيشي إكسباندر تويوتا راش أم جي HS جاك JS4 إكسباندر موديل 2023 السيارة تويوتا راش موديل 2023 ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 تويوتا راش موديل 2023 سيارة ام سيارة ام جي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

أزمة اقتصادية .. تحذير عاجل من روسيا لـ العالم

أحمد حسن: نجم الزمالك ينضم رسميا لبيراميدز

ترشيحاتنا

سنوات خلف القضبان وسوار إليكتروني| سعد لمجرد بين أسرته في عيد الفطر بعد سراح مؤقت

أمريكا تنصح الجيش الأوكراني بالانسحاب السريع من باخموت

الزراعة: التصدي للتعديات على الأراضي واستلام التقاوي والتفتيش على أسواق اللحوم

أول تعليق من روسيا على تصريحات أمين الناتو بشأن انضمام أوكرانيا للحلف

لأول مرة تفاصيل دقيقة .. بيان مهم من والي الخرطوم للشعب السوداني

أزمة اقتصادية .. تحذير عاجل من روسيا لـ العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة جديدة.. طريقة عمل الرنجة البانيه

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟ إليك الفوائد والأضرار

احم نفسك من أضرار الرنجة والفسيخ بـ 7 نصائح

برودة وحرارة ودفء| تفاصيل التقلبات الجوية.. ونصائح من الأرصاد للمواطنين في العيد

فيديو

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

حالة الطقس في عيد الفطر 2023 | فيديو

مفاجأة في سعر الذهب واستقرار الدولار | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ