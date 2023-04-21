للسفر خلال العيد.. 5 سيارات عائلية 2023 في مصر

حل علينا أول أيام عيد الفطر المبارك، وتأتى معه الرحلات والسفر إلى أماكن بعيدة للتنزه خلال أيامه المباركة، وتكون فرصة كبيرة لإعادة لم العائلات سويا والتجمعات الأسرية.

ومع هذه التجمعات الأسرية والرحلات الطويلة، تحتاج هذه الأسر إلى سيارات عائلية لاستيعاب الأفراد بالكامل، وتوجد داخل السوق المحلى المصرى تشكيلة كبيرة من هذه الفئة العائلية بشكل مميز .

وخلال السطول التالية سنتعرف على 5 سيارات عائلية موديل 2023 .

1 – تويوتا راش

تويوتا راش

تحمل السيارة تويوتا راش موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، و 136 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية جر امامي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 160 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

اما عن أسعار السيارة تويوتا راش

- أوتوماتيك / F/O 2022 بسعر 440,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 470,000 جنيه

- أوتوماتيك / F/O 2023 بسعر 520,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 550,000 جنيه

2 – ميتسوبيشي اكسباندر

ميتسوبيشي اكسباندر

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 على عدد 7 مقاعد، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5 لترات لكل 100 كيلومتر، بينما تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي 4 سلندر، يستطيع ضخ 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية الأداء.

أما عن أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بسعر 480,000 جنيه

- أوتوماتيك / HL 2022 بسعر 505,000 جنيه

- أوتوماتيك / MIDLINE 2023 بسعر 760,000 جنيه

- أوتوماتيك / HL 2023 بسعر 800,000 جنيه

3 – ام جي HS

ام جي HS

تتمتع السيارة إم جي HS موديل 2022 بمقصورة داخلية رحبة، مع مساحة تخزين للحقيبة الخلفية تسع لـ 463 لتر، بينما دعمت السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، متصل بناقل حركة من 7 سرعات، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 9.6 ثانية.

اما عن اسعار السيارة ام جى HS

- أوتوماتيك / LUXURY BLACK INTERIOR 2022 بسعر 999,990 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY BROWN INTERIOR 2022 بسعر 1,009,990 جنيه

- أوتوماتيك / LFC EDITION 2022 بسعر 1,039,990 جنيه

4 – جاك JS4

ام جي HS

تعتمد السيارة جاك JS4 موديل 2022 على ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء، يعمل مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 147 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2620 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4410 مم، ومساحة تخزين تسع لـ 520 لتر.

اما عن اسعار السيارة جاك JS4

- أوتوماتيك / DELUXE 2022 بسعر 709,900 جنيه

- أوتوماتيك / UTLIMATE 2022 بسعر 759,900 جنيه

5 – جيتور X95

جيتور X95

تضم السيارة جيتور X95 موديل 2022 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه ضخ 196 حصانا، و 290 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة DSG من 7 سرعات أوتوماتيكية الأداء، مع طول كلي بلغ 4875 مم، وبعرض يبلغ 1925 مم، و 1780 مم للارتفاع.

أما عن أسعار السيارة جيتور X95

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2022 بسعر 649,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 669,900 جنيه