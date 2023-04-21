لو هتسافر فى العيد.. اعرف تجهز عربيتك إزاي

بدأ موسم السفر ، مع قدوم عيد الفطر المبارك ، حيث تنتشر الرحلات والمصايف ورجوع المغتربين الى بلادهم الاصلية ، ولذلك تصبح السيارة من اهم الادوات لتنفيذ هذه المهام خلال ايام العيد .

السفر

ومع موسم السفر لابد من تجهيز السيارة بشكل صحيح ، حتى لا تعكر صفو وفرحة العيد والجلوس مع الاهل والاصدقاء ، لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على خطوات لابد من اتباعها ومراجعتها قبل السفر .

1- زيوت السيارة

لا بد قبل السفر بالسيارة مراجعة كافة الزيوت بالسيارة كزيت المحرك وزيت الفتيس ومقياسهم جيدا ، والتاكد من سلامتهم ، واذا يحتاج احداهما للزيادة فعلى الفور قم بذلك حتى يصبح مقياسهم قياسى ، حتى لا تنتج مشكلة اكبر اثناء السفر .

2- سيور السيارة

من الافضل فضل فى هذه الخطو الذهاب الى مركز صيانة للتاكد من جودة السيور المتواجدة بالسيارة كسير الكاتينة والدينمو ، حتى لا تتعطل على الطرق السريعة ومن الصعب ايجاد تلك الاجزاء على هذه الطرق مما يجعل تكلفة اصلاحها بمبالغ كبيرة .

3- بطارية السيارة

تعد بطارية السيارة المشكلة الأكثر شيوعًا خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الكهربائية. ومولد السيارة والاشعال يمثلون 23 في المائة من السيناريوهات التي تتطلب سحب السيارة . ويجب فحص البطارية واختبارها قبل السفر .

السفر

4- المحرك

كانت مشكلات المحرك ، وخاصة أعطال نظام التبريد ، مسؤولة عن 11 بالمائة من الأعطال . كما يمكن أن تتعطل مكونات تبريد سيارتك ، مثل الردياتير والثرموستات ومضخة المياه دون سابق إنذار. وللتأكد من أن محرك سيارتك تعمل بشكل صحيح ، تحقق من الجزء السفلي بعد إيقاف سيارتك. إذا رأيت أي تجمع للسوائل على الأرض - أو لاحظت رائحة تشير إلى تسرب سائل التبريد - يجب عليك بالتأكيد إصلاح التسرب قبل أن يتسبب في تعطل نظام التبريد.

5- الإطارات

لا أحد يريد أن ينفجر إطاره أثناء القيادة في إجازة. لكن تلف الإطارات هو السبب الثالث الأكثر شيوعًا لتعرض السيارات للتعطل على الطرق. ولتجنب ذلك ، يجب فحص الإطارات بشكل منتظم ، وليس فقط قبل القيام برحلة على الطريق. ويمكنك اكتشاف معظم مشاكل الإطارات قبل وقت طويل من تركها بدون فحص.

ابحث عن انتفاخات في إطارات سيارتك ، وتعلم كيفية التحقق من عمق المداس وضغطه. وأخيرًا ، اعرف قبل أن تغادر ما إذا كانت سيارتك بها اطار احتياطي سليم أم لا ، وتدرّب على تغييره.