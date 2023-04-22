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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الكورى .. أرخص سيارة من هيونداي في مصر

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2023

ارتفعت مؤخرا اسعار السيارات بشكل ملحوظ ، بسبب استمرار الأزمات العالمية ووقف التصنيع فى معظم دول العالم ، ونقص المواد الخام .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتاثر العديد من أسواق العالم بهذه الأسباب لترتفع أسعار السيارات باستمرار ، ومن بينها السوق المصرى ، الذى أصبح يشهد ارتفاعات جديدة كل يوم ، ولذلك يبحث العديد من المقلبين على الشراء عن ارخص سيارات من كل علامة تجارية .

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وتأتى هيونداي من أشهر العلامات الكورية الجنوبية التى تباع داخل السوق المحلى المصرى ، لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على ارخص سيارة من هيونداي في مصر .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتعتبر أرخص سيارة من هيونداي في مصر ، هى هيونداي اكسنت RB ، والتى تتوافر بموديل 2022 و 2023 كسيارت " زيرو " .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتستمد السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023، داخل السوق المحلى المصري قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 185 حصانًا.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

و تستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وقاعدة عجلات بطول 2570 مم، وتصل مساحة حقيبة السيارة الخلفية الي 389 لترًا.

 

وتم تجهيز السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، بوسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة تنبيه ضد السرقة، ونظام تنبيه عدم ارتداء حزام الأمان، ونظام تنبيه تجاوز السرعة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، ومخارج AUX، وUSB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وأزرار للتحكم في وسائل الترفيه، ومثبت سرعة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

أما عن أسعار هيونداي اكسنت RB فى مصر :

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2022 بسعر 350,000 جنيه            

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2022 بسعر 360,000 جنيه     

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2022 بسعر 367,000 جنيه          

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2022 بسعر 377,000 جنيه 

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2022 بسعر 387,000 جنيه        

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعر 460,000 جنيه            

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 470,000 جنيه     

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2023 بسعر 485,000 جنيه          

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2023 بسعر 499,000 جنيه 

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2023 بسعر 509,000 جنيه        

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