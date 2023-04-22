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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عكس معظم الدول العربية .. ليبيا تحتفل بأول أيام عيد الفطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

احتفل الشعب الليبي اليوم السبت بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين في العالم بالخير والبركة وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الليبية.

وأقيمت  بهذه المناسبة الدينية صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات العامة  اقتداء بالسنة النبوية الحميدة.

ودعا الخطباء في خطبة العيد  الله تعالى ان يحفظ ليبيا  وأهلها وأن يعم ربوعها  الامن والامان وإلى التسامح والمحبة ونبذ الخلافات كافة والتكاثف والتآزر  ودعم النسيج الاجتماعي.

 وهنأ الخطباء  المواطنين بحلول عيد الفطر المبارك و أن يتقبل الله صيامهم وقيامهم  ويجمع كلمتهم على الحق 

العيد ليبيا الرؤية صلاة العيد

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