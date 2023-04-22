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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: استلام 665 طن بنجر من المزارعين وإنتاج 92  ألف طن سكر 

صدى البلد

تواصل مصانع شركة الدلتا للسكر  بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ  العمل طوال إجازة عيد الفطر المبارك  فترتين صباحا ومساءا على مدار 24 ساعة لاستمرار إنتاج السكر المحلى من البنجر، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق ، لافتا الى انتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر  بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة  في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

ويأتى ذلك فى الوقت الذى كرمت فيه  البورصة المصرية ،قد كرمت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة احدى شركات وزارة التموين لحصول الشركة على أفضل تقرير عن الاستدامة وأداء الشركة وممارساتها المتعلقة بحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة عن عام 2022، ويأتي تكريم شركة الدلتا للسكر لحصولها على أفضل التقارير  الخاصة بالاستدامة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية ، نتيجة الطفرة الكبيرة التي حدثت في عمليات التطوير خلال الفترة الماضية ،تحت إشراف وتوجيهات معالى الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليةP حيث سبق وافتتح  الوزير أعمال تطوير خطوط الإنتاج بالشركة ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر الى 21 ألف طن بنجر يوميا مما ساهم فى زيادة معدلات انتاج السكر المحلى من البنجر ، كما يتم تقديم العديد من الحوافز لمزارعى بنجر السكر للتشجيع على التوسع في زراعة محصول بنجر السكر، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع  ،كما تم تطوير آليات موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكتروني والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية ،وسرعة الأداء  وتحديد اجهزة الانتشار والأفران والمساهمة مع الغرف التجارية فى المشاركة فى معارض اهلا رمضان طوال الشهر الكريم لطرح السكر بأسعار مخفضة 30% بتوجيهات معالي وزير التموين  كذلك تطبيق  إجراءات صحة وسلامة الغذاء ،كماحصلت شركة الدلتا للسكر على شهادات الجودة من " عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية( F D A ( U.S.وإعتماد الأيزو " 45000:2018 " واعتماد الأيزو " 22000:2005 ".

على جانب أخر وفي نفس السياق تتابع غرفة عمليات شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة انتظام سير العمل بمصنع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، في ظل توفير كافة المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصانع وتنظيم تشغيل ورديات العمل طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وتعويض العاملين عن هذه الأيام وفقا لقانون العمل ،حيث تتسلم الشركة محصول بنجر السكر يوميا من المزارعين بجداول منظمة لمنع تكدس السيارات ،وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  باستمرار إنتاج السكر المحلى لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية طوال الوقت.

وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر ،بأن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ مستمر في العمل طوال إجازة عيد الفطر المبارك ويتم حاليا  استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من 665 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 92  ألف طن سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج 36 ألف طن مولاس، و38  ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذي يستخدم في صناعة الأعلاف ،لافتا إلى أن  الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على متابعة توريد محصول البنجر أول بأول ،وأن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر.

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