أمطار رعدية .. تحذير عاجل من الأرصاد العراقية من طقس هذا الأسبوع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، في بيان اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، وتوقعت تساقط الأمطار في اليومين القادمين.

وذكر بيان الهيئة ، أن "طقس البلاد ليوم غد الاحد سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومن المتوقع أن تكون رعدية ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في جميع أنحاء البلاد"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

ولفتت الهيئة الى أن طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار ممكن أن تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد.

وأشارت الهيئة الى أن طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، اما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق.

وأوضح أن طقس البلاد ليوم الأربعاء سيكون في عموم المناطق صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق.