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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بدء الإنتاج التجريبي للجراجات متعددة الطوابق بـ"حلوان للأجهزة المعدنية" بالتعاون مع القطاع الخاص

صدى البلد

أكد المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) أنه في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع شركة سينو فوجي الصينية لإنتاج الجراجات الذكية؛ تم بدء الإنتاج التجريبي بالشركة لجراج متعدد الطوابق بجراج مزدوج، مضيفا أنه جاري التعاقد مع عدة جهات لتوريد عدد (11) جراج مزدوج و(2) جراج ثلاثي متعدد الطوابق تم إنتاجهم بالشركة.

ومن ناحيةٍ أخرى أشار "جمعة" أنه لأول مرة في الإنتاج الحربي تم افتتاح "أكاديمية 360 الحربي" لتدريب أبناء العاملين بنادي شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) على لعبة كرة القدم، وذلك للأطفال من سن 5 سنوات لسن 16 سنة في ضوء الحرص على توفير سبل الدعم والرعاية للعاملين بالإنتاج الحربي ولأسرهم، حيث أعرب العاملون بالشركة عن سعادتهم بافتتاح الأكاديمية والتي ستساهم في تعزيز مهارات أبنائهم من خلال الاشتراك ببرامج رياضية مفيدة تحت إشراف قيادات متخصصة.

وصرح رئيس مجلس إدارة "حلوان للأجهزة المعدنية" أن كلية الفنون التطبيقية (قسم التصميم الصناعي) بجامعة دمياط قامت بزيارة الشركة (مصنع 360 الحربي) للتدريب في خطوط الإنتاج وذلك في إطار حرص الشركة على القيام بدور مجتمعي لخدمة طلبة الجامعات وذلك في إطار الحرص على تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية القومية، معرباً عن سعادته بردود أفعال الطلاب وفخرهم بالصناعة الوطنية حيث اطلع الطلاب خلال الزيارة على القدرات والإمكانيات البشرية والعلمية والبحثية للشركة وما تمتلكه من معامل وأجهزة ومعدات والتي تمكنها من المساهمة في العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وفي سياق آخر قام المهندس عماد فوزى فرج رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) بتكريم السادة العاملين البالغين سن المعاش في شهر أبريل 2023 كنوع من العرفان والتقدير، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة كلمة للمكرمين يشكرهم فيها على ما قدموه من جهد خلال سنوات عملهم وأعرب عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد.

من جانب آخر حرص المهندس  ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) على أن يكون اجتماعه الأول عقب توليه رئاسة المصنع مع العاملين بقطاع الإنتاج الرئيسى وهو ما يأتى تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالاهتمام بالتواصل الدائم مع العاملين والحرص على تذليل كافة المعوقات الخاصة بالعملية الإنتاجية، حيث أكد "جمال الدين" أن توليه لرئاسة المصنع سيكون استكمالا لما تم البدء فى بنائه خلال السنوات الماضية، مشددا على ضرورة متابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وفقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.

الإنتاج الإنتاج التجريبي حلوان للأجهزة المعدنية مصنع 360 الحربي الجراجات الذكية

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