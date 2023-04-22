ضبط طن دقيق بلدي مدعم بغرض الاحتكار خلال حملة تموينية بملوي في المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب المنيا، حملة تموينية مكبرة على الأسواق وعلى المحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري، لتحقيق الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية طوال فترة عيد الفطر المبارك.

من جانبه قال اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بطن دقيق بلدي مدعم بعرض الاحتكار والبيع بالسوق السوداء، إضافة للمرور على أماكن ومنافذ بيع المواد الغذائية لضمان جودتها وسلامتها الغذائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.