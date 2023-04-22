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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. المحليات تتابع تراخيص ومعايير السلامة المهنية للمعديات النيلية

حملات رقابية على
حملات رقابية على المعديات بالمنيا

قامت الوحدات المحلية لمركزي أبو قرقاص وديرمواس جنوب المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة الحالة العامة لحركة تنقل المواطنين عبر المعديات النيلية، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، حرصاً على سلامة وأمان المواطنين، وللتأكد من الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية ومراجعة كافة التراخيص الخاصة بتلك المعديات.

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أوضح عامر طه رئيس مركز دير مواس، انه تم تفقد الحالة العامة للمعديات بقري المركز، للتأكد من تواجد اطواق النجاة وانتظام حركة العمل خلال الفترات الصباحية والمسائية، بهدف تسهيل حركة مرور المواطنين، حرصاً على متابعة الخدمات العامة على مختلف القطاعات الخدمية.

وقال تاج أبو سداح رئيس مركز أبو قرقاص، انه تم المرور على المعديات، ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم مراجعة التراخيص الخاصة بالمعديات والتأكد من تواجد طفايات الحريق، بالإضافة انه تم التأكد من الالتزام بمعايير الأمان والسلامة.

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