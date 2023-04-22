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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يكشف حقيقة سيطرة ميليشيات الدعم السريع على مبنى التصنيع الحربي

الجيش السوداني
الجيش السوداني

نفت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، سيطرة ميليشيات الدعم السريع على مبنى التصنيع الحربي في منطقة جياد جنوب الخرطوم.

وقال الجيش السوداني، في بيان له اليوم، إنه طرد عناصر الدعم السريع الذين تسللوا لمبنى التصنيع الحربي جنوب الخرطوم.

وعلى جانب آخر، قال السفير الروسي لدى السودان، أندريه تشيرنوفول، إن الالتزام بوقف إطلاق النار يتم بشكل سيء للغاية في الخرطوم، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف ‏تشيرنوفول في تصريحات له اليوم: "الحقيقة هي أن وقف إطلاق النار في الخرطوم يتم احترامه بشكل سيء للغاية".

وأشار إلى أنه بشكل عام الوضع أفضل بالتأكيد مما كان عليه في الأيام الأولى من الصراع في السودان، لافتا إلى أنه يمكن سماع بعض الغارات الجوية وتبادل إطلاق النار في جميع أنحاء المدينة.

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