لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع "صدى البلد" خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء المغربي

قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر

وتنقل قناة تايم سبورت مباراة الأهلي بث مباشر اليوم عبر التردد الأرضي، لكونها تُقام في مصر، وتعتبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا 2023، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم.

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء



يأتي تردد قناة بين سبورت 4 – beIn Sports 4 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدّل الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

ارسال البث: DVB-S2

تردد الموجة: 8PSK

بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم لمواجهة نادي الرجاء المغربي

يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي اليوم لمواجهة نادي الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- محمود متولي- محمد عبدالمنعم- على معلول

خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية- مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات- بيرسي تاو- محمود كهربا.

بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء المغربي

تشكيل الرجاء المتوقع أمام النادي الاهلي اليوم

يتوقع أن يكون تشكيل الرجاء البيضاوي المغربي اليوم لمواجهة النادي الأهلي المصري اليوم في دوري ابطال افريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: محمود بنتايك- جمال حركاس- إسماعيل المقدم- عبدالإله مدكور.

خط الوسط: روجير أهولو- وليد الصبار.

خط الهجوم: يسري بوزوق – محمد زريدة- نوفل الزرهوني- حمزة خابا.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء اليوم بث مباشر



تحدد موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر

وفق جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر.

ويوافق موعد ماتش الأهلي ضد الرجاء الساعة 8 مساءا بتوقيت المغرب وكذلك تونس والجزائر.

ويأتي موعد مباراة الرجاء ضد الاهلي اليوم الساعة 10 بتوقيت السعودية والكويت وقطر والإمارات.

ويوافق موعد الأهلي اليوم الساعة 9 بتوقيت السودان والأردن وليبيا.