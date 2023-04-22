عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

بث مباشر مباراة الاهلي
بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء المغربي بدوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع "صدى البلد" خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء المغربي 

قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر

وتنقل قناة تايم سبورت مباراة الأهلي بث مباشر اليوم عبر التردد الأرضي، لكونها تُقام في مصر، وتعتبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا 2023، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم.

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء 

يأتي تردد قناة بين سبورت 4 – beIn Sports 4 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدّل الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

ارسال البث: DVB-S2

تردد الموجة: 8PSK

محمود علي حكما لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

تعرف على أبرز غيابات الأهلي أمام الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم لمواجهة نادي الرجاء المغربي
يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي اليوم لمواجهة نادي الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- محمود متولي- محمد عبدالمنعم- على معلول

خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية- مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات- بيرسي تاو- محمود كهربا.

بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء المغربي 

تشكيل الرجاء المتوقع أمام النادي الاهلي اليوم
يتوقع أن يكون تشكيل الرجاء البيضاوي المغربي اليوم لمواجهة النادي الأهلي المصري اليوم في دوري ابطال افريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: محمود بنتايك- جمال حركاس- إسماعيل المقدم- عبدالإله مدكور.

خط الوسط: روجير أهولو- وليد الصبار.

خط الهجوم: يسري بوزوق – محمد زريدة- نوفل الزرهوني- حمزة خابا.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء اليوم بث مباشر 


تحدد موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر

وفق جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر.

ويوافق موعد ماتش الأهلي ضد الرجاء الساعة 8 مساءا بتوقيت المغرب وكذلك تونس والجزائر.

ويأتي موعد مباراة الرجاء ضد الاهلي اليوم الساعة 10 بتوقيت السعودية والكويت وقطر والإمارات.

ويوافق موعد الأهلي اليوم الساعة 9 بتوقيت السودان والأردن وليبيا.

أحمد نخلة: ثلاثي وسط الأهلي كلمة السر في لقاء الذهاب أمام الرجاء

قبل مواجهة الرجاء.. مدرب منتخب مصر السابق يشيد بزحف جماهير الأهلي ستاد القاهرة

بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء المغربي قناة مفتوحة تبث مباراة الاهلي والرجاء المغربي موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء الأهلى الرجاء المغربي الأهلى والرجاء المغربي مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

الأهلي "المتشبث" VS الرجاء "المنحني"| من يحسم ورقة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال؟!.. أفريقيا يا أهلاوية

بيان عاجل من الرئيس البيلاروسي يحذر العالم من خطر كارثة عالمية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

موضوعات متعلقة

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي قبل مواجهة الليلة في دوري أبطال أفريقيا

تعرف على أبرز غيابات الأهلي أمام الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

طرق الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية .. فيديو

بكلمة واحدة.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة بشأن العلاقات بين واشنطن وكييف

هيئة الدواء تحذر: الإكثار من الرنجة والفسيخ يعرضك لمشكلات صحية خطيرة| تفاصيل

بسمة وهبة لـ"محمد سامي": أنت داهية.. فيديو

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

أول تعليق من البيت الأبيض على تورط بايدن في فضيحة نجله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن .. مي عمر بإطلالة لافتة في عيد الفطر

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

ماذا يحدث للجسم إذا تناولت أكثر من 3 قطع كحك طوال أيام العيد

فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

لن تصدق .. الرنجة تحمى من أمراض خطيرة| فيديو جراف

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

كواليس مثيرة قبل مباراة الأهلي والرجاء.. كولر يحذر الشناوي واستبعاد 4 لاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ