أحمد نخلة: ثلاثي وسط الأهلي كلمة السر في لقاء الذهاب أمام الرجاء

علق أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق علي حظوظ المارد الأحمر بقيادة السويس مارسيل كولر امام نظيره الرجاء المغربي الليلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

ويستضيف فريق النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، المقرر لها اليوم السبت، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد نخلة نجم الأهلي السابق في تصريحات خاصة لصدي البلد : مباراة صعبة جدا وفريق الرجاء كبير جدا صاحب بطولات في افريقيا وفريق منظم ويمتلك خط وسط قوي جدا



ثلاثي وسط الأهلي كلمة السر

وأضاف أحمد نخلة : لابد ان ينهي الأهلي مباراة الذهاب بتحقيق الفوز علي ملعب استاد القاهرة ووسط الجماهير الغفيرة المساندة للقلعة الحمراء ولابد من وجود ثلاثي خط الوسط مروان عطية وعمرو السولية والمالي اليو ديانج

وتابع : أعتقد ان السويسرى مارسيل كولر مدرب الأهلي: سوف يعتمد علي بيرسي تاو وحسين الشحات في الأطراف ومحمد شريف مهاجما ووجود التونسي علي معلول مهم جدا بعد عودته من الراحة لكونه كان مستهلك بدنيا باعتباره اضافة قوية

استطرد أحمد نخلة : لابد من وجود تنظيم في صفوف الأهلي ووجود توازن في الهجوم والدفاع لتفادي أي ثغرات في دفاعات المارد الأحمر.



وقال : الأهلي يمتلك حلول كثيرة بعد عودة محمد شريف اللي التهديف كما أن محمود عبد المنعم كهربا سوف يكون له دور كبير امام الرجاء المغربي لكونه ورقة رابحة في حال البدء به من مطلع المباراة



وشدد أحمد نخلة علي أن مواجهة الذهاب ونتيجتها سوف تنهي خطف بطاقة العبور الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وعلي الاقل الأهلي قادر علي تخطي عقبة الرجاء المغربي بهدفين علي الأقل وسط جماهير غفيرة

اختتم أحمد نخلة حديثه قائلا: عودة محمد الشناوي لحراسة المرمي المارد الأحمر مهمة جدا وعليه استيعاب درس مباراة سموحة وعدم الوقوع في نفس الخطأ مجددا ووسط الملعب الاهلي قوي جدا وقادر علي إنهاء لقاء الذهاب بالفوز بنتيجة كبيرة لمنحه أفضلية في مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب وحجز بطاقة التأهل الي نصف النهائي علي حساب فريق بحجم الرجاء المغربي .