بعد تعذر سفرهم جوا من السودان.. ميناء الغردقة يستقبل سائحين أمريكيين وإيطاليين

استقبل ميناء الغردقة البحري اليوم سائحين من جنسيات مختلفة بينهم أمريكان وإيطاليين، وذلك بعدما تعذر عليهم السفر جوا من السودان بعد انتهاء رحلتهم البحرية جنوب البحر الأحمر، بسبب التوقف في مطارات السودان بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد. تم التنسيق مع عدة جهات وشركة السياحة التابعة لها السائحين لتمكينهم من العودة لبلادهم من خلال الابحار من بورسودان إلى ميناء الغردقة البحري على متن أحد اللنشات السياحية المصرية، ومن المقرر مغادرة السائحين العائدين لبلادهم عبر عدة مطارات مصرية.

واستقبل ميناء الغردقة البحري، ، اللنش السياحي المصري «اندروميدا»، القادم من ميناء بورسودان السوداني إلي البحر الأحمر وعلي متنه نحو ٦٢ سائحا من عدة جنسيات بينهم «الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنمسا وإيطاليا والمجر»، وذلك لتعذر عودتهم لبلادهم من مطاى بورسودان بعد انتهاء رحلتهم البحرية جنوب البحر الأحمر بسبب الأحداث التي تشهدها السودان.

وكشفت مصادر، عن أن السائحين وصلوا للسودان بداية الشهر الجاري وكانوا في رحلة غوص جنوب البحر الأحمر وبسبب توقف الرحلات الجوية بالمطارات السودانية بسبب الاحداث التي تشهدها السودان تعذر مغادرتهم لبلادهم عقب انتهاء رحلتهم.

وأضافت المصادر، أنه تم التنسيق مع عدة جهات وشركة السياحة التابع لها السائحين لتمكينهم من العودة لبلادهم من خلال الابحار من بورسودان إلي ميناء الغردقة البحري علي متن أحد اللنشات السياحية المصرية، القادمة من دولة جيبوتي ودخل ميناء بورسودان للتزود بالوقود وتم الاتفاق على أن يتم نقل السائحين الذين تعذر سفرهم من مطار بورسودان علي هذا اللنش ونقلهم لميناء الغردقة البحري، ومن المقرر مغادرة السائحين العائدين من السودان لبلادهم عبر عدة مطارات مصرية.