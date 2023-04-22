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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رهان رؤوف عبد العزيز يكتب النجاح لـ روجينا في مسلسل ستهم

رؤوف عبد العزيز -
رؤوف عبد العزيز - مسلسل ستهم

حقق مسلسل “ستهم” للنجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، نجاحا كبيرا فور عرضه، خلال الموسم الدرامي الرمضاني عبر قناتي النهار والمحور الفضائيتين.

 

وساهمت عوامل عدة، في نجاح مسلسل ستهم، وتفاعل الجمهور والمؤسسات المجتمعية والنقاد مع أحداثه التي خرجت من رحم الواقع، لتجسد عمل درامي ملامس للحقيقة، ومنها:

 

واقعية الأحداث

يستلهم مسلسل ستهم، أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب.

ويقدم مسلسل ستهم، نماذج حقيقية لسيدات مكافحات عانين في المجتمع، وكان لهن دور ملامس لأحداث المسلسل، خلطها المؤلف ناصر عبد الرحمن، بحرفة في قالب درامي، وصاغها المخرج رؤوف عبد العزيز، برؤيته المميزة في عمل درامي، وجسدتها روجينا، بحرفية وإتقان جعلت المشاهد يتوحد مع الأحداث.

الأداء التمثيلي

شهد مسلسل ستهم، أداء تمثيليا متقنا من كافة الأبطال، لاسيما المشاهد التي بها مشاعر مؤثرة، فنجد في بداية الحلقات مشاهد روجينا وإياد نصار، التي بها رومانسية ومشاعر جياشة بين الزوجين.

وخاضت روجينا مباراة تمثيلية طويلة على مدار حلقات مسلسل ستهم الثلاثون مع النجم السوري جهاد سعد، في صراع درامي بين شخصيتها وشخصية رماح التي لعبها الأخير.

وتنوعت الألوان الفنية في مسلسل ستهم، حيث تعددت أيضا مشاهد التراجيديا والرومانسية والحركة، فنجد مباراة فنية طويلة بين روجينا من ناحية وأشقائها (جهاد سعد، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان) من ناحية أخرى، فتكثر المشاهد التراجيدية هنا.

ولعبت روجينا مشاهد حركة بالشجار مع شقيقها رماح (جهاد سعد) للنزاع على الميراث، من خلال مشهدين، الأول في الحلقة الثانية حيث تشاجرت معه وكسرت له الأرجيلة (الشيشة) وآخر في نهاية الحلقة الثالثة، حيث ضربها رماح على رأسها بالشومة.

 

رؤية رؤوف عبد العزيز

ظهرت رؤية المخرج رؤوف عبد العزيز، في مسلسل ستهم، بشكل لافت، بكونه مخرج يختار العناصر الفنية بحرص، وبكونه مديرا للتصوير، يختار شكل وإطار المشهد المعروض أمام المشاهد.

ولعب المخرج رؤوف عبد العزيز، دورا هاما في إخراج جودة المشاهد بمسلسل ستهم، بشكل مميز يخدم طبيعة الأحداث، حيث انتقى زوايا التصوير وحركة الكاميرا والكادرات، كما انتقى العناصر الفنية من أماكن تصوير وديكورات وملابس ومكياج، وتوجيه الممثل أيضا.


الحبكة الدرامية

أتقن المؤلف ناصر عبد الرحمن، كتابة سيناريو مسلسل ستهم، حيث ظهرت الحبكة الدرامية متشعبة وأكثر تعقيداً بشكل جذب انتباه المشاهد حتى نهاية الأحداث.

استطاع ناصر عبد الرحمن، أن يجمع أقوى 5 تيمات درامية متعارف عليها بـ مسلسل ستهم، الأولى من حيث الظهور هي تيمة (العشق المستحيل)، الذي يجمع بين ستهم وعامر، حيث يرفض شقيق هذه المرأة الصعيدية اتمام زواجها من حبيبها، فور عودته من ليبيا، طامعا في حقوقها وميراثها الشرعي.

أما التيمة الثانية، لـ مسلسل ستهم، فجاءت متداخلة مع التيمة الأولى، وهي تيمة (الأخوة الأعداء) حيث صراع أشقاء ستهم على الميراث، 
أما التيمة الثالثة والرابعة فجاءت متداخلة مع التيمتين الأولى والثانية، وبعد مشهد قتل عامر، وهي تيمتي (الانتقام ومن الجاني)، وهنا يتولد لدى الزوجة دافع الانتقام والثأر لزوجها، من جهة، وتبحث عن القاتل من جهة أخرى.

أما التيمة الخامسة لـ مسلسل ستهم، التي صاغها ناصر عبد الرحمن، في السيناريو، في قصة صعود ستهم، من الفقر الشديد إلى التمكن وعلو شأنها، وظهرت هذه التيمة في الثلثين الأخيرين من الحلقات.

الرهان

راهن المخرج رؤوف عبد العزيز، على روجينا منذ عام بأنها ستستطيع أن تلعب دور ستهم شديد الصعوبة والتركيب، وقبلت روجينا الرهان من جهتها.

وتفرغت روجينا للتحضير إلى المسلسل منذ عام، وأدت العديد من المشاهد الصعبة، واعترفت بأنها حلقت شعرها في الواقع كي تندمج من الأحداث والتمثيل.

روجينا ستهم مسلسل ستهم رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز

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