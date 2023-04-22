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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تفرض عقوبات جديدة على الأحزاب السياسية في روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

فرض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقوبات على الأحزاب السياسية الروسية ولجنة الانتخابات المركزية، وجاء ذلك وفقا للمرسوم المنشور على موقع الرئيس الأوكراني على الانترنت.‏

ووفقا للمرسوم، تشمل قائمة العقوبات الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي، والحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، وحزب A Just Russia - Patriots - For Truth ، وحزب الشعب الجديد، وكذلك لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

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‏وفي وقت سابق، ذكرت عدد من وسائل الإعلام الروسية، أن الخارجية الروسية قررت طرد أكثر من 20 دبلوماسي روسي، وذلك ردا على ما قامت به برلين من طرد دبلوماسيين روس.

يأتي هذا القرار، بعد البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية ، اليوم السبت، وأعلنت فيه أن روسيا سترد بالمثل على طرد جميع دبلوماسييها من برلين.

وقالت الوزارة في بيان أن السلطات الألمانية اتخذت قرارا بشأن طرد جماعي آخر لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، وتدين بشدة تصرفات برلين التي تواصل بتحدٍ تدمير مجموعة العلاقات الروسية الألمانية بأكملها، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

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