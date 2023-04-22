بيان عاجل من الخارجية السورية بشأن رعايا دمشق في السودان

أعلنت وزارة الخارجية في سوريا، أنها تتابع أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان باهتمام كبير، على خلفية الأحداث الجارية هناك، وتتمنى للشعب السوداني الشقيق الأمن والاستقرار، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سونا".

وقال مصدر مسؤول في الخارجية السورية، إن دمشق تتابع بقلق الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتتمنى للشعب السوداني الأمن والاستقرار.

وأضاف المصدر: "كما تتابع سورية باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق".

وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية وجهت السفارة السورية في الخرطوم إلى تسجيل أسماء الجالية السورية الراغبين بالإجلاء وفق الإمكانات المتاحة، وفي إطار الحفاظ على حياة السوريين بعيدا عن الأخطار المحتملة.