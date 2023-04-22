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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"تجاوزوا الخطوط الحمراء".. نداء عاجل من أوكرانيا لحلفائها

اوكرانيا
اوكرانيا

قال نائب وزير خارجية أوكرانيا، أندريه ميلنيك، اليوم السبت، إن كييف بحاجة إلى زيادة عشرة أضعاف في المساعدة العسكرية من الحلفاء، داعيا حلفاء كييف إلى تجاوز كل "الخطوط الحمراء".

وكتب ميلنيك، في تغريدة علي “تويتر”: "نحن ممتنون لحلفائنا على المساعدة العسكرية. لكن هذا لا يكفي. أوكرانيا بحاجة إلى عشرة أضعاف".

وأوضح أن “أوكرانيا تدعو الشركاء إلى تجاوز جميع الخطوط الحمراء المصطنعة وتخصيص 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا".

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وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. 

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

روسيا الناتو أوكرانيا حلف شمال الأطلسي لافروف

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