بعد إعلان روسيا.. القوات البيلاروسية تختتم تدريباتها على الأسلحة النووية قبل نشرها

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم السبت، اختتام أطقم نظام الصواريخ الباليستية التكتيكية اسكندر التابع للقوة الصاروخية للقوات المسلحة البيلاروسية تدريباتها في روسيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وقال بيان الدفاع البيلاروسية: "أكملت طواقم نظام الصواريخ الباليستية العملياتية التكتيكية إسكندر-إم التابعة لقوات الصواريخ للقوات المسلحة البيلاروسية تدريبا عمليا في الاتحاد الروسي".

‏وأضاف البيان أن الجنود البيلاروس قاموا بدورة تدريبية كاملة في ميدان رماية في روسيا.‏

‏وأوضح البيان أن التدريب رفع مهارات الجنود البيلاروس العملية في جعل النظام الصاروخي جاهزا وتفعيله وإجراء عمليات إطلاق تدريبات قتالية.

لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تتعلم الطواقم كيفية صيانة واستخدام الرؤوس الحربية النووية التكتيكية لنظام صواريخ إسكندر-إم.‏

و‏في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بناء على طلب الجانب البيلاروسي ستضع روسيا أسلحتها النووية التكتيكية في ذلك البلد، وهي بالضبط الطريقة التي احتفظت بها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة برؤوسها الحربية النووية على أراضي حلفائها.

ووفقا لبوتين، نقلت موسكو بالفعل نظام إسكندر ذي القدرة النووية إلى مينسك وتساعد نظراءها البيلاروسيين على إعادة تجهيز طائراتهم.‏