محمد رمضان ظاهرة .. زينة: نجاح مسلسل جعفر العمدة يخض

قالت الفنانة زينة، إن مسلسل جعفر العمدة لاقي نجاحا كبيرا في الوطن العربي كله، مرددة: " الناس عاشت معانا في المسلسل لدرجة أنهم بيندهولي في الشارع بعايدة".



واضافت خلال استضافتها ببرنامج " مساء دي سي"، الذي تقدمه الإعلامية " إيمان الحصري"،: المسلسل استطاع أن يجمع جميع أفراد الأسرة أمام الشاشة، مؤكدة أن أحد أسباب النجاح الكبير هو النجم الظاهرة محمد رمضان.



أكدت زينة، أن محمد رمضان مهذب في التعامل مع زملائه في العمل، ويعطي كل ممثل قدره ولا يقلل من أحد ابدا.

واختتمت زينة: " أنا سعيدة بنجاح جعفر العمدة النجاح اللي يخض".