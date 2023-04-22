فاصلين | تعليق صادم من ميدو عن أداء الأهلي أمام الرجاء

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ، على أداء النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي في بطولة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر:" نص ملعب ⁧‫#الاهلي‬⁩ سيئ جدا..ديانج والسولية فاصلين ثلاثي الهجوم عن الفريق ⁧‫#الاهلي_الرجاء‬⁩".

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والرجاء بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من تسديدة قوية من الناهيرى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 4.

وهدد الأهلي مرمى الرجاء بتسديدة متقنة عن طريق حسين الشحات أمسك بها حارس المغربي بثبات.