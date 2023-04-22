عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدخول مجانا.. تعرف على أماكن للتنزة بدون أي تكلفة بالغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تشهد مدينة الغردقة في مصر خلال الأعياد والمناسبات إقبالاً كبيراً من المواطنين والسياح العرب والأجانب، ويتوقع توافد عدد كبير من السكان من مدن محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة خلال عيد الفطر المبارك. وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بأن الغردقة تكلفة عالية للتنزه، إلا أن المدينة تمتلك العديد من الأماكن الرائعة والمواقع الساحرة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها دون أي تكلفة، خاصةً للأسر الكبيرة. 

 

تشمل هذه المناطق الممشى السياحي القديم وممشى شيرى وممشى النصر وممشى ميريت ومارينا اليخوت ومسجد الميناء الكبير، بالإضافة إلى ممشى هاواي الذي افتتح حديثًا وسنوضح من خلال هذا التقرير أهم الأماكن السياحية المجانية في المدينة الساحلية، بما في ذلك ممشى الأحياء في منطقة هاواي، ومارينا اليخوت وممشى الغردقة السياحي، وممشى شيرى.

 

شاطئ  وكورنيش ميريت: 

 

يُعَدّ كورنيش ميريت، الذي يقع في الغردقة، من الوجهات السياحية الرائجة بين السكان المحليين والزوار. تم تطوير شاطئ عام رقم 4 وتحويله إلى كورنيش ميريت الحديث، وأصبح بذلك واحدًا من أهم أماكن التنزه والترفيه التي أنشأتها المحافظة. تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء الكورنيش، وأصبح مفضلًا للآلاف يوميًا، خاصة بعد غروب الشمس وحتى ساعات الفجر.

 

مسجد الميناء الكبير: 

 

يحتل مسجد الميناء الكبير مكانة متميزة بين المعالم السياحية البارزة في مدينة الغردقة، إذ يتوضع بجوار ميناء الغردقة ويطل مباشرة على البحر. يتميز المسجد بساحته الخارجية الواسعة التي تجذب الزوار بينهم السياح الأجانب والمصريين على حد سواء، وتعكس أسلوب العمارة الإسلامية الفريدة من نوعها.

 

ممشى النصر: 

 

يقع ممشى النصر وسط شارع النصر الرئيسي بمدينة الغردقة، ويشتهر باسم "ممشى الغلابة". يحتوي الممشى على مجموعة متنوعة من المحال التجارية والمقاهي، وتتوفر فيه كافة الخدمات الضرورية مثل الحمامات والمقاعد الخشبية ومناطق اللعب للأطفال. يمكن الاستمتاع بزيارة ممشى النصر والدخول إليه مجانًا دون دفع تذكرة دخول.

 

ممشى شيرى: 

يتميز ممشى شارع شيري في مدينة الغردقة بموقعه الاستراتيجي حيث يقع في قلب المدينة ويتفرع من شارع الشيراتون السياحي الشهير. يضم الممشى العديد من المقاهي والمحلات التجارية وأماكن للاسترخاء والترفيه عن النفس وأماكن للعب الأطفال، ويعد وجهة مفضلة للسياح والمحليين على حد سواء للاستمتاع بالأجواء اللطيفة والتسوق وتناول المأكولات والمشروبات الشهية في المساء.

 

 

ممشى الغردقة السياحي: 

يعد ممشي الغردقة السياحي واحداً من أهم أماكن الترفيه والتنزه في المدينة، ويمتد لمسافة 7 كيلومترات ويحيط به العديد من الفنادق السياحية من كلا الجانبين. ويتميز الممشى بتوافر العديد من الكافيهات والمطاعم والمحلات التجارية التي تستقطب السياح والزوار من جميع أنحاء العالم، وتوفر مقاعد الجلوس والأماكن الخضراء مثالية للاسترخاء والتمتع بالمناظر الخلابة للبحر الأحمر

 

مارينا اليخوت:

 

تعتبر "مارينا اليخوت" واحدة من أبرز وجهات السياحة في الغردقة، حيث تقع بجوار ميناء الغردقة البحري النشط. وتتميز بوجود عدد كبير من اللانشات واليخوت السياحية العالمية والفاخرة، وتضم العديد من المطاعم والكافيهات، إضافة إلى ممشى واسع. ويعد من أهم الأماكن التي يمكن قضاء وقت ممتع فيها خلال الليل، حيث يمكن الدخول إليها مجانًا دون دفع أي رسوم لجميع الزائرين.

البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر الغردقة عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

الاعتداء على سائحة فرنسية.. تحريات الأمن تفضح جريمة مخيم ابن الصحراء| النص الكامل

شاهد ولا تفزع .. سماء مصر تمطر نيران شهب القيثارة مع الفجر

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والرجاء المغربي .. وهذا موعد ضربة البداية

ترشيحاتنا

خبير تحكيمي :الأهلي لا يستحق ضربة جزاء وهاني يستوجب الإنذار

مطعم شهير تشتعل به النيران في العيد لسبب غير متوقع.. اعرف القصة؟

أكبر سيارة عائلية يابانية في مصر.. اعرف سعرها الآن

الملكة صفصف.. هالة صدقي: مخضوضة من نجاحي في جعفر العمدة

فضيحة مدوية.. قائد بالجيش الأوكراني يحرض القوات على اتباع تكتيك النازيين

دراسة حديثة تؤيد وجهة نظر مصر لحل أزمة سد النهضة.. ووزير الري السابق يوضح التفاصيل|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح جعفر العمدة|محمد رمضان يثير الجدل بجاكيت سعره يتجاوز 60 ألف جنيه

بالفرو الأبيض.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

عمل الكحك عادة متوارثة من المصريين القدماء..هكذا صنعوه وسموه قرص

أضحك الملايين لسبعة عقود| وفاة ممثل كوميدي شهير.. وهذه تفاصيل أيامه الأخيرة

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ