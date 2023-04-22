الدخول مجانا.. تعرف على أماكن للتنزة بدون أي تكلفة بالغردقة

تشهد مدينة الغردقة في مصر خلال الأعياد والمناسبات إقبالاً كبيراً من المواطنين والسياح العرب والأجانب، ويتوقع توافد عدد كبير من السكان من مدن محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة خلال عيد الفطر المبارك. وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بأن الغردقة تكلفة عالية للتنزه، إلا أن المدينة تمتلك العديد من الأماكن الرائعة والمواقع الساحرة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها دون أي تكلفة، خاصةً للأسر الكبيرة.

تشمل هذه المناطق الممشى السياحي القديم وممشى شيرى وممشى النصر وممشى ميريت ومارينا اليخوت ومسجد الميناء الكبير، بالإضافة إلى ممشى هاواي الذي افتتح حديثًا وسنوضح من خلال هذا التقرير أهم الأماكن السياحية المجانية في المدينة الساحلية، بما في ذلك ممشى الأحياء في منطقة هاواي، ومارينا اليخوت وممشى الغردقة السياحي، وممشى شيرى.

شاطئ وكورنيش ميريت:

يُعَدّ كورنيش ميريت، الذي يقع في الغردقة، من الوجهات السياحية الرائجة بين السكان المحليين والزوار. تم تطوير شاطئ عام رقم 4 وتحويله إلى كورنيش ميريت الحديث، وأصبح بذلك واحدًا من أهم أماكن التنزه والترفيه التي أنشأتها المحافظة. تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء الكورنيش، وأصبح مفضلًا للآلاف يوميًا، خاصة بعد غروب الشمس وحتى ساعات الفجر.

مسجد الميناء الكبير:

يحتل مسجد الميناء الكبير مكانة متميزة بين المعالم السياحية البارزة في مدينة الغردقة، إذ يتوضع بجوار ميناء الغردقة ويطل مباشرة على البحر. يتميز المسجد بساحته الخارجية الواسعة التي تجذب الزوار بينهم السياح الأجانب والمصريين على حد سواء، وتعكس أسلوب العمارة الإسلامية الفريدة من نوعها.

ممشى النصر:

يقع ممشى النصر وسط شارع النصر الرئيسي بمدينة الغردقة، ويشتهر باسم "ممشى الغلابة". يحتوي الممشى على مجموعة متنوعة من المحال التجارية والمقاهي، وتتوفر فيه كافة الخدمات الضرورية مثل الحمامات والمقاعد الخشبية ومناطق اللعب للأطفال. يمكن الاستمتاع بزيارة ممشى النصر والدخول إليه مجانًا دون دفع تذكرة دخول.

ممشى شيرى:

يتميز ممشى شارع شيري في مدينة الغردقة بموقعه الاستراتيجي حيث يقع في قلب المدينة ويتفرع من شارع الشيراتون السياحي الشهير. يضم الممشى العديد من المقاهي والمحلات التجارية وأماكن للاسترخاء والترفيه عن النفس وأماكن للعب الأطفال، ويعد وجهة مفضلة للسياح والمحليين على حد سواء للاستمتاع بالأجواء اللطيفة والتسوق وتناول المأكولات والمشروبات الشهية في المساء.

ممشى الغردقة السياحي:

يعد ممشي الغردقة السياحي واحداً من أهم أماكن الترفيه والتنزه في المدينة، ويمتد لمسافة 7 كيلومترات ويحيط به العديد من الفنادق السياحية من كلا الجانبين. ويتميز الممشى بتوافر العديد من الكافيهات والمطاعم والمحلات التجارية التي تستقطب السياح والزوار من جميع أنحاء العالم، وتوفر مقاعد الجلوس والأماكن الخضراء مثالية للاسترخاء والتمتع بالمناظر الخلابة للبحر الأحمر

مارينا اليخوت:

تعتبر "مارينا اليخوت" واحدة من أبرز وجهات السياحة في الغردقة، حيث تقع بجوار ميناء الغردقة البحري النشط. وتتميز بوجود عدد كبير من اللانشات واليخوت السياحية العالمية والفاخرة، وتضم العديد من المطاعم والكافيهات، إضافة إلى ممشى واسع. ويعد من أهم الأماكن التي يمكن قضاء وقت ممتع فيها خلال الليل، حيث يمكن الدخول إليها مجانًا دون دفع أي رسوم لجميع الزائرين.