عملة نادرة.. ماندو العدل: اخترت أحمد عيد لأن شكله زي التعلب

كشف المخرج ماندو العدل مخرج مسلسل " عملة نادرة " كواليس اختيار الفنان أحمد عيد لتجسيد شخصية مسعود في المسلسل.

وقال ماندو العدل في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" إختياري للفنان أحمد عيد كان في إطار بحثي عن شخصية تشيه الثعلب".

وأضاف ماندو العدل :" أحمد عيد كان الأقرب وكنت مؤمن أنه قادر على تجسيد الشخصية لأنه ليس مجرد كوميديان فهو ممثل حقيقي حتى أدواره الكوميدية هي أقرب للكوميدا السوداء "

وتابع ماندو العدل:" جمال سليمان علمني لما كنت صغير في السن. و بنينا نجع مخصوص عشان مسلسل عملة نادرة".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.