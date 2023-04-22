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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عملة نادرة الحلقة الأخيرة.. وفاة أحمد عيد أمام قبر شقيقه المقتول

أحمد عيد في عملة
أحمد عيد في عملة نادرة

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل عملة نادرة العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.
 

 

التقت نادرة بولدها يوسف بعد طول غياب بلهفة وحنين، ويموت مسعود ممدداً بجوار قبر شقيقه المقتول بلال الذي غدر به في الحلقات الأولى. 

 

تندب سكينة رحلة حياتهم والألم الذي سببه فقد الاحباب، ويعدها انه سيبحث عن علاء ويعيده لها، وتطلب منه سكينة الافراج عن أنس، تواسي سميرة ابنتها منى على فقد والدها وتطلب منها الانتباه لمستقبلها وتضع عمتها أنس مثل اعلى امامها.

 


تخبر نادرة أنس ان خوف الناس على أبنائهم هو الدافع الذي اتى بها لعبد الجبار، تختلي سكينة بنادرة و تسألها عن سبب وجودها بالبيت و تخبرها نادرة ان اشتياقها ليوسف هو السبب، تؤكد لها سكينة انها كاذبه و تنوي فعل شيء ما، و تطلب منها نادرة ان تجلس و تفكر في نقطه نور بداخلها.


تخبر سكينه عبد الجبار عدم رغبتها في بقاء نادرة ويشير لها ان كل شيء قضاء وقدر، تهدده سكينة بترك المنزل في حال بقاء نادرة، ويؤكد لها عبد الجبار انه يعد لها مخطط ولكنها تطلب منه ان يقتلها كما فعلت في أبنائها. "نرى ان سميرة استمعت لحديثهم".

 

 

أبطال مسلسل "عملة نادرة" 


مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

 

 

 

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