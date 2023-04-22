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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من المستشفيات خلال إجازة العيد

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد المستشفيات

تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، عددا من الخدمات العامة بمدينة المنيا، للتأكد من انتظام سير العمل وتواجد كافة الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، ضمن خطة المحافظة بتكثيف المرور الميداني على كافة القطاع الخدمية، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

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رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، محمود أبو كريشة نائب رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

 

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تفقد نائب المحافظ، مستشفى المنيا العام ومستشفى التامين الصحي بحي شمال المدينة، لمتابعة تواجد الاطقم الطبية والتمريض، واستقبال حالات الطوارئ وكيفية التعامل معها، كما تم مراجعة سجلات جرعات الامصال ومدي توافرها، موجها الوحدة المحلية بتكثيف حملات النظافة بمحيط المستشفيات.

اطمأن نائب المحافظ، على الحالة العامة للمرضي، حيث استمع للمرضى للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم، مقدماً التهنئة خلال جولته بالمستشفيات للأطقم الطبية والتمريض والمرضي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً على تواجد الأجهزة التنفيذية للمتابعة الميدانية طوال إجازة عيد الفطر المبارك.
وفي ختام جولته، تفقد نائب المحافظ، كورنيش النيل لمتابعة الخدمات العامة من نظافة ومتابعات دورية، لاستقبال كافة فئات المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، موجها الوحدة المحلية بتواجد عمال النظافة بصفة دورية طوال اليوم على كورنيش النيل.

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