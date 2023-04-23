وفاة شقيق رئيس جامعة بنها.. وتشييع الجثمان اليوم عقب صلاة الظهر بـ قويسنا

توفي مساء أمس السبت شقيق الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، المغفور له بإذن الله تعالى الحاج سيد عبدالرحيم سوسة بقرية بلتان مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة اليوم الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد أبو بكر الصديق بقويسنا البلد مركز قويسنا محافظة المنوفية ، على أن يقام العزاء بمضيفة مسجد سيدى أبوجميل بقرية بلتان مركز طوخ بمحافظة القليوبية بعد صلاة العصر.

ويتقدم موقع صدى البلد الإخباري بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.