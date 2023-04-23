ريم رؤوف عن دورها في عملة نادرة: فخورة بالمرأة الصعيدية

أعربت الفنانة ريم رؤؤف عن فخرها لتأدية دور المرأة الصعيدية في شخصية سميرة في مسلسل عملة نادرة .

وقالت ريم رؤوف في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" سميرة شخصية بدائية وأنا فخورة أني بمثل الست الصعيدية ذاكرت كتير ورأت وعجبتني قوتهم وعادتهم وقوة المرأة الصعيدية ".

وأضافت ريم رؤوف:" المرأة الصعيدية لها قيمة ولها كلمة تحترم".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.