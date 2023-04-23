غطاء سحابي على معظم أنحاء البلاد الجنوبية وأمطار رعدية خلال ساعات| حالة الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للاقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي علي معظم الأنحاء الجنوبية للبلاد قد يتساقط منه الأمطار على جنوب البلاد وسيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الاحمر تكون خفيفة الشدة يصاحبها الرعد أحيانا.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الأجواء مائلة للحرارة علي معظم الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 29 درجة، كما تقل ساعات سطوع الشمس بسبب الغطاء السحابي.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر، سوف يشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الانحاء وسط استقرار في حالة الطقس.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون مائل للبرودة صباحا على كافة الأنحاء، ويكون الطقس نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويكون الطقس اليوم، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار على مناطق متفرقة من مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق هناك، بينما تكون فرص الأمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد وخليج السويس، وجنوب الصعيد أيضا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 19 درجة

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 21 درجة



أما عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع، وحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف.