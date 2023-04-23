أمريكا تعلن إغلاق سفارتها في السودان

أعلن مسؤول أمريكي بارز اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قررت إغلاق سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعدما أجلت رعاياها من هناك فجر اليوم.

وأفادت مصادر أمريكية مطلعة لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، بأنه تم إجلاء حوالي 70 مواطنًا يعملون لدى الحكومة الأمريكية في السودان، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تنسق مع مسؤولين في الجيش السوداني خلال الأيام الماضية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن بعض سجلات وزارة الخارجية الأمريكية تظهر أن عدد المواطنين في السودان قد يصل إلى 16 ألفاً، لكن مسؤولون يعتبرون هذه الأرقام مبالغ فيها.

انتهاكات

ومساء السبت، اتهم الجيش السوداني مليشيات الدعم السريع بمواصلة انتهاك الهدنة المعلنة خلال أيام عيد الفطر لمدة 3 أيام.

وقال الجيش في بيان عبر "فيسبوك": "انتهاكات المتمردين (الدعم السريع) للهدنة، تتواصل مع استمرار أعمال القناصة من على البنايات المطلة على محيط القيادة العامة ومناطق متفرقة بجنوب الخرطوم والخرطوم بحري، والقصف العشوائي بالهاون وسقوط المقذوفات على مناطق سكنية مجاورة، مما أحدث إصابات بين بعض المواطنين، إلى جانب قصف مدفعي على مواقع بمحيط القيادة العامة".

وأضاف الجيش أن من ضمن استمرار انتهاك الهدنة كان "الهجوم على مدينة جياد الصناعية، ونهب بعض المعدات قبل تصدي قواتنا وطردها للمتمردين، وتعطيل أعمال صيانة مرافق الكهرباء والمياه، مما أثّر على الإمداد المائي والكهربائي بمدن العاصمة الثلاث، ونهب ممتلكات المواطنين وكسر واقتحام بعض المحال التجارية بالسوق العربي وتدمير مقر المؤسسة التعاونية الوطنية".

وذكر البيان أن قوات الدعم السريع "تروع المواطنين وتستمر في إقامة الحواجز على الطرق وتفتيش المارة وتوقيف بعضهم، بالإضافة إلى اقتحام وسرقة أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية بالخرطوم بحري، والاستمرار في احتلال بعض مراكز الشرطة، ومنعها من القيام بواجباتها اليومية".

وقال الجيش: "أعمالاً عدائية وانتهاكات مماثلة من قبل المتمردين (الدعم السريع) تتواصل بمدن مختلفة مما أدى إلى معاناة جميع المواطنين بكامل البلاد"، منوهاً بأن "القوات المسلحة ستستمر في التصدي لهذه الانتهاكات، والتعامل معها بالأسلوب المناسب حسب الموقف".