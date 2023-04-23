زوجة نجم الأهلي تظهر برفقة ابنها وتخطف قلوب متابعيها

شاركت مريم زيني، زوجة الدولى التونسى على معلول، نجم النادي الأهلي، متابعيها صورًا جدبدة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.



ظهرت مريم زيني رفقة نجلها كريم فى أحد الأماكن العامة، باطلالة جذابة نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز أمام الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في إطار ذهاب دور ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.



ويواجه الأهلي نظيره الرجاء في إياب ربع النهائي في المغرب السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.