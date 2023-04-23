عاجل | انقطاع الإنترنت عن السودان

يعاني السودان انقطاعًا "شبه كامل" لخدمة الإنترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية، اليوم الأحد.

وبحسب وسائل إعلام، قالت منظمة "نت بلوكس"، ومقرها لندن التي تعنى برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت في العالم، "تُظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انهيارًا شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليًا 2 بالمئة مقارنة بالمستويات العادية".

وفي سياق متصل، تواصلت عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية من السودان، وسط استمرار القتال الدموي بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي للأسبوع الثاني على التوالي.

وبدأت فرنسا "عملية إجلاء سريع" لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان، على ما أعلنت، الأحد، وزارة الخارجية الفرنسية.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية ستشمل أيضا مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من "دول شريكة حليفة"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية، وفق ما نقلت فرانس برس.

ويأتي الإعلان عن المبادرة الفرنسية بعدما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء السبت، أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم.

والسبت، بدأ دبلوماسيون أجانب في مغادرة السودان من ميناء على البحر الأحمر، بعد أسبوع من بدء القتال في أنحاء البلاد. وذكرت شبكة التلفزيون اليابانية "تي.بي.إس" أنه سيتم إجلاء موظفي الأمم المتحدة ومنهم الرعايا اليابانيون وعائلاتهم من السودان، الأحد.

وقالت نقابة أطباء السودان إن ما يربو على ثلثي المستشفيات في مناطق الاشتباكات توقفت عن الخدمة، مضيفة أن 32 مستشفى إما أنها تقع في مرمى النيران أو قام جنود بإخلائها قسرا.

وحثت الأمم المتحدة ودول أجنبية قائدي طرفي الصراع على احترام هدنة وقف إطلاق النار المعلنة التي تم تجاهلها في كثير من الأحيان، وفتح ممرات آمنة للسماح للمدنيين بالفرار وإدخال مساعدات تشتد الحاجة إليها.