ملحمة كفاح|اللواء محمود توفيق يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى تحرير سيناء

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول/محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

جاء بها:-

بكل معانى التقدير والاعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء ، أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .

ستظل تلك الذكرى الغالية محفورة فى وجدان الأمة تجسد للأجيال المتعاقبة ملحمة كفاح ، امتزج فيها إيمان شعب عظيم مع إرادة الأبطال ليسطر التاريخ بأحرفٍ من نور بطولات وتضحيات رجال صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً .

عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء .

وكل عام وسيادتكم بخير ،،

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة الفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها:-

يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن صادق الأمنيات بدوام السداد والتوفيق .

إنها ذكرى تترسخ فى ظلالها بقلوب الشعب المصرى كيف كانت ومازالت القوات المسلحة المصرية الباسلة ، عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم .

حفظ الله مصرنا الغالية آمنة مطمئنة ، ولتبقى جيشاً وشرطة وشعباً فى رباط إلى يوم الدين ، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكل عام وسيادتكم بخير ،،،