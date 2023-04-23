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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملحمة كفاح|اللواء محمود توفيق يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى تحرير سيناء

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول/محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

جاء بها:-

بكل معانى التقدير والاعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء ، أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات . 

       

ستظل تلك الذكرى الغالية محفورة فى وجدان الأمة تجسد للأجيال المتعاقبة ملحمة كفاح ، امتزج فيها إيمان شعب عظيم مع إرادة الأبطال  ليسطر التاريخ بأحرفٍ من نور بطولات وتضحيات رجال صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً .       

       

عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء . 

وكل عام وسيادتكم بخير ،،

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة الفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها:-

   

يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن صادق الأمنيات بدوام السداد والتوفيق .   

   

 إنها ذكرى تترسخ فى ظلالها بقلوب الشعب المصرى كيف كانت ومازالت القوات المسلحة المصرية الباسلة ، عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات  تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم . 

حفظ الله مصرنا الغالية آمنة مطمئنة ، ولتبقى جيشاً وشرطة وشعباً فى رباط إلى يوم الدين ، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير . 

وكل عام وسيادتكم بخير ،،،

القوات المسلحة المصرية رئيس الأركان وزير الداخلية وزير الدفاع تحرير سيناء برقية تهنئة ذكرى تحرير سيناء

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