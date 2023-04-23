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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في الموازنة الجديدة..

بأمر السيسي.. رفع الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي

مشروعات سكنية
مشروعات سكنية

أعلنت وزارة المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8 % للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

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وكشفت وزارة المالية في احدث بياناتها الصادرة عنها ، أن الموازنة الجديدة شهدت رفع الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي من 7.8 الي 10.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 31.5%.

اطلاق مشرعات الإسكان 

وأطلقت الدولة علي مدار السنوات الماضية في مختلف المحافظات عددا من مشروعات الإسكان لتوفير السكن الملائم لمختلف شرائح الدخل وابرزها سكن لكل المصريين ووحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل بمشروعات ( سكن مصر ودار مصر وجنة) 

وتشهد المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة اقبالا كبير من المواطنين  .

الأسكان الإسكان الاجتماعي الدعم مخصصات الموازنة سكن

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